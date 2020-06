Mainz (dpa/lrs) - Das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium zeigt sich rund vier Monate nach dem Start des Projekts «Baustelleninfo digital» mit der Entwicklung zufrieden. Derzeit griffen 14 Abnehmer auf die online abrufbaren Daten zu Baustellen und möglichen Umfahrungen im Land über den sogenannten Mobilitäts Daten Marktplatz (MDM) des Bundes zu, teilte das Ministerium in Mainz auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Wir können also davon ausgehen, dass die Daten bereits ihren Weg in die Systeme und Navis finden.»

Über «Baustelleninfo digital», das Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) Ende Februar vorgestellt hatte, stellt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) seitdem digitale, auch mit Geoinformationen versehene Daten zu von der Behörde betreuten Baustellen auf Autobahnen, Landes- und Kreisstraßen zur Verfügung. Abrufbar sind sie für jedermann auf dem Mobilitätsportal verkehr.rlp.de im Internet. Sie gehen außerdem an den MDM und können dort auch kostenlos von Navigationsanbietern oder App-Entwicklern abgerufen werden. Das Land hatte sich die für «Baustelleninfo digital» zentrale Software sowie die Anbindung an den MDM rund 300 000 Euro kosten lassen. Die EU gab gut 90 000 Euro.

Wissing äußerte im Februar die Hoffnung, dass auch Städte und Kreise für das Ganze zu begeistern sind. Sie können laut Ministerium die Lizenz für die Software kostenlos nutzen, dann wären auch Baustellen und Sperrungen in kommunaler Verantwortung online einsehbar und in Navis nutzbar. Nun teilte das Ministerium mit, das Interesse der Kommunen sei groß. «Wir haben zahlreiche Anfragen erhalten und planen derzeit, Infoveranstaltungen anzubieten.»