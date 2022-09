Gut ein Jahr nach der Flutkatastrophe an der Ahr stellt Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) an diesem Montag (15.00 Uhr) einen Sieben-Punkte-Plan zur Hochwasservorsorge in Rheinland-Pfalz vor. Der Plan setzt Erkenntnisse um, die bei der Überprüfung aller Systeme im Hochwasserschutz im Anschluss an die Katastrophe vom Juli 2021 gewonnen wurden. Ein Schwerpunkt liegt nach Angaben des Ministeriums auf Vorsorge, Vorhersage und Kommunikation. Außerdem soll die überörtliche Hochwasservorsorge in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Kommunen verbindlicher gemacht werden.

Mainz (dpa/lrs) - Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal kamen 134 Menschen ums Leben, unter ihnen zwölf Bewohner eines Wohnheims für Menschen mit geistiger Behinderung in Sinzig. In einem hydrologischen, also wasserkundlichen Gutachten für die Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Flut als „Ereignis von hoher Komplexität“ bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, „ob frühere Warnungen zu einer Vermeidung von Todesfällen geführt hätten“. Dieser Frage und der Untersuchung der Verantwortung von Behörden geht auch der Untersuchungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz nach.