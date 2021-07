Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) hat dem Bund die zusätzliche Aufnahme von afghanischen Ortskräften angeboten. Diese Menschen hätten in dem Land unter hohem persönlichen Risiko einen wichtigen Beitrag für Frieden und Demokratie und gegen die Taliban geleistet, teilte Binz am Freitag mit. «Daher ist die erweiterte Aufnahme für mich ein Zeichen der Solidarität und der Würdigung ihres Einsatzes.» Die angebotene Aufnahme 50 weiterer Ortskräfte und ihrer Familien aus Afghanistan würde laut Ministerium etwa einer Verdoppelung des regulären rheinland-pfälzischen Aufnahmevolumens nach dem Königsteiner Schlüssel entsprechen.

Wer als Einheimischer etwa für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet hat, kann deshalb in Gefahr geraten. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte am Dienstag auch weitere Hilfe für Ortskräfte angekündigt, die der Bundeswehr in den vergangenen Jahren bei ihrem Einsatz zum Beispiel als Übersetzer geholfen hatten und nun eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland erhalten können. „Wir wissen, dass ein Teil derjenigen schon auf dem Weg ist nach Deutschland, andere wollen die Situation erst noch abwarten“, so die Ministerin.

