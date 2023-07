Mainz (dpa/lrs) - Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt heute (13 Uhr) die Pläne für das neue Landesentwicklungsprogramm in Rheinland-Pfalz in Mainz vor. Das Programm gilt als wichtiges Instrument der Landesplanung für die Nutzung von Räumen und Ressourcen. Unter anderem geht es bei dem Landesentwicklungsprogramm darum, wie viele Flächen aufgrund von Abstandsregelungen zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen für die Erzeugung von Windenergie in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stehen. Das Programm orientiert sich auch an aktuellen Entwicklungen wie dem demografischen Wandel oder dem Klimawandel.