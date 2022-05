Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) will mit Reformen die Pflege im Saarland zukunftsfähig machen. Derzeit gebe es zwischen den hohen Anforderungen an die Pflege einerseits und den aktuellen Arbeitsbedingungen andererseits «ein klares Ungleichgewicht», teilte er zum Internationalen Tag der Pflege an diesem Donnerstag mit. Notwendig seien eine bedarfsgerechte Personaldecke, geregelte Arbeitszeiten, mehr Handlungsmöglichkeiten sowie eine besseren Ausbildung und Bezahlung.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Jung kündigte zudem an, in den kommenden Jahren Anreize für Berufsrückkehrer und Teilzeitbeschäftigte zu schaffen. Eine Studie der saarländischen Arbeitskammer habe jüngst bestätigt, dass mit entsprechenden Maßnahmen bis zu 1500 Vollzeitbeschäftigte in der Pflege gewonnen werden könnten, sagte er. Gemeinsam mit anderen Maßnahmen solle so die Zahl der Pflegebeschäftigten bis 2030 kontinuierlich um 4000 gesteigert werden.