Die Menschen müssen sich im dritten Corona-Herbst auf flächendeckende Maskenpflichten und mögliche schärfere Schutzauflagen einstellen. Die Länder hatten aber noch erheblichen Nachbesserungsbedarf am geplanten Infektionsschutzgesetz gesehen. Wie bereitet sich Rheinland-Pfalz auf die kommenden Monate vor? Gesundheitsminister Clemens Hoch, Impfkoordinator Daniel Stich (beide SPD) sowie der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses, Alexander Wilhelm, geben an diesem Montag (15.30 Uhr) in Mainz einen Ausblick.

Mainz (dpa) - Dabei wird es unter anderem um Strategien für Herbst und Winter sowie eine gute Datengrundlage und den Aufbau einer strategischen Landesreserve für Pandemien gehen. Thema ist auch die künftige Nutzung der Impfinfrastruktur.

Am vergangenen Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) eine zweite Auffrischimpfung für Risikogruppen und für Menschen ab dem Alter von 60 Jahren empfohlen, um sie besser vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Zuvor galt die Empfehlung für Risikogruppen und Menschen ab 70 Jahren.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte berichtet, dass die europäische Zulassung der Impfstoffe gegen die Omikron-Varianten BA.1 und BA.5 im September zu erwarten sei. Am 1. September stehe dies für BA.1 an und am 27. September für BA.5. Am jeweiligen Tag darauf könnten die Vakzine ausgeliefert werden.

