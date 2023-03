Die Kriminalitätsbekämpfung in Rheinland-Pfalz soll besser für neue Herausforderungen aufgestellt werden. Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Inspekteur der Polizei, Friedel Durben, stellen dafür an diesem Freitag (9.00 Uhr) in Mainz Reformen der Landespolizei vor. Ziel sei es, der zunehmenden Digitalisierung und Internationalisierung von Kriminalität auch künftig schlagkräftig und effektiv begegnen zu können.

Mainz (dpa/lrs) - Im Doppelhaushalt 2023/24 sind etwa 400 neue Polizei-Stellen vorgesehen, darunter mehr als 100 für Cyber- und Hasskriminalität. 2024 soll es erstmals mehr als 10.000 Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz geben.