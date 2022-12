Mainz (dpa/lrs) - Vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (CDU) auf die starke Belastung der Notaufnahmen im Land hingewiesen. Er rief am Freitag dazu auf, nur bei wirklichen Notfällen in eine Notaufnahme zu gehen, wie das Ministerium in Mainz mitteilte. Bei ambulant zu behandelnden Leiden seien die Hausärzte die passenden Ansprechpartner, außerhalb der regulären Sprechstunde die ärztlichen Bereitschaftsdienstzentralen, die wiederum unter der Telefonnummer 116 117 erreichbar seien. Auch bei einer Corona-Infektion mit leichten Symptomen sei es nicht geboten, die Notaufnahme aufzusuchen, betonte der Minister.