Bundesweit gibt es in Rheinland-Pfalz prozentual die meisten Minijobber. Das geht aus einem vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland am Mittwoch in Mainz vorgestellten Dossier hervor. Mehr als jeder siebte Arbeitnehmer im Land ist demnach Minijobber – im Haupterwerb. Die meisten geringfügig Beschäftigten in Rheinland-Pfalz gibt es laut DGB im Landkreis Trier-Saarburg. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Südwestpfalzkreis und der Landkreis Kusel. Am häufigsten kämen die 520-Euro-Kräfte in Reinigungs-, Verkaufsberufen, in der Gastronomie, in Büros und Sekretariaten sowie in Lagerwirtschaft, Post, Zustellung oder Güterumschlag zum Einsatz. Mehr als 60 Prozent der Minijobber seien in Rheinland-Pfalz zudem weiblich.

Für den DGB ist die hohe Minijob-Quote alarmierend. Minijobs seien eine Armutsfalle, die Angestellten würden meist unter ihrer Qualifikation bezahlt. Durch die fehlende Sozialversicherungspflicht müssten sie zudem Abstriche bei der Absicherung machen. Die DGB-Vorsitzende für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Susanne Wingertszahn, fordert, bereits ab dem ersten verdienten Euro eine Sozialversicherungspflicht einzuführen.