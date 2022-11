Neunkirchen (dpa/lrs) - Bei einem Lagerhallenbrand in Neunkirchen ist ein Schaden von mehr als einer halbe Million Euro entstanden. Das Feuer wurde nach Angaben eines Polizeisprechers am frühen Samstagmorgen entdeckt und war nach rund drei Stunden gelöscht. Die Halle sei abgebrannt. 136 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren laut Polizei im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt. Die Lagerhalle wurde nach Angaben des Sprechers von unterschiedlichen Firmen genutzt. In ihr wurden unter anderem Möbel und Computer aufbewahrt.