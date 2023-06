Mainz (dpa/lrs) - In Mainz sind bei einem Verkehrsunfall mindestens 18 Fahrgäste in einem Linienbus leicht verletzt worden. Der Busfahrer hatte am Mittwochmittag nach ersten Erkenntnissen vermutlich aufgrund des Fahrverhaltens einer Radfahrerin eine Vollbremsung durchgeführt, wie die Polizei mitteilte. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt, vier Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Radfahrerin blieb unverletzt. Im Innenraum des Busses ging zudem eine Glas-Trennwand zu Bruch. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Pressemitteilung Polizei