Völklingen (dpa/lrs) - Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte wird in den nächsten vier Jahren rund 32 Millionen Euro Bundesmittel in umfangreiche Bau- und Gestaltungsmaßnahmen investieren. Ralf Beil, der vor einem Jahr das Amt als Generaldirektor in Völklingen angetreten hatte, sprach am Mittwoch vor Journalisten von einem „besonderen, ja historischen Glücksfall, den wir intensiv nutzen wollen.“

Mit weiteren Landes- und EU-Mitteln sollen in den nächsten fünf bis sieben Jahren dafür insgesamt 56 Millionen zur Verfügung stehen. Damit sollen unter anderem der Wasserhochbehälter als zentrale Eingangsplattform, das Kraftwerk I als Sommer-Bühne, der Rundweg im Landschaftsgarten, die Gebläsehalle sowie der große Parkplatz mit Wohnmobilstellplätzen und Hochbeeten umgestaltet werden.

Nachdem der Bund bereits grünes Licht für die Bauförderung der Völklinger Hütte gegeben hatte, wurden nun die konkreten Pläne vom Aufsichtsrat genehmigt.

Kultusministerin und Aufsichtsratsvorsitzende Christine Streichert-Clivot (SPD) sagte, sie sei sicher, „dass wir in den Jahren erleben werden, wie die Hütte als einzigartiges Stück der Industriekultur neue Blüten hervorbringt und interessante neue Zugänge schaffen kann für die Besucherinnen und Besucher.“

