Mainz (dpa/lrs) - Bei dem Brand einer Lagerhalle im Mainz ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Nach Polizeiangaben handelt es sich dabei um den Schaden an der Ware in der Halle, die zu einem Fahrzeugteile-Handel gehört. Noch nicht beziffert sei der Gebäudeschaden, sagte ein Sprecher am Freitag. Der Brand war am Donnerstag ausgebrochen, die Mitarbeiter der Firma konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Einer aus dem Kreis der Einsatzkräfte sei erst später verletzt worden. Der Grund für das Feuer war zunächst unklar.