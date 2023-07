Ein in der Lagerhalle eines Industriebetriebs in Saarbrücken ausgebrochener Brand hat einen Millionenschaden ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann durch eingeatmeten Rauch leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Brand sei unter Kontrolle gebracht worden, hieß es. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich nach Erkenntnissen der Feuerwehr keine Menschen in der Halle auf. Das Löschen der Glutnester werde voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden andauern. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Der Schaden wird auf etwa zwei Millionen Euro geschätzt.