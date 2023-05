Morbach (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Getränkemarkt in Morbach (Bernkastel-Wittlich) ist nach Polizeiangaben ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer brach am Donnerstag gegen 15.00 Uhr aus und war am Abend größtenteils gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude sei stark beschädigt worden und teilweise einsturzgefährdet, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Brandort großräumig zu umfahren. Die Brandursache war zunächst unklar. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf einen niedrigen siebenstelligen Eurobereich.

