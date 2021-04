Gut 20 Millionen Euro wäre dieses Bitcoin-Depot mittlerweile wert: Landauer Richter haben es vor ein paar Jahren beschlagnahmt, weil das Vermögen aus Drogengeschäften stammt. Doch die Ermittler können nicht darauf zugreifen.

Die Zimmer seiner Stuttgarter Lieblingsherberge haben Designer eingerichtet, das Hotelrestaurant verspricht „kleine Kunstwerke“ statt schnöder Nahrung. Doch sein Luxusleben im „Le Méridien“ muss der Endzwanziger teuer bezahlen: Fünfstellige Rechnungen fallen an, wenn er wieder ein paar Tage im Haus am Schlossgarten verbracht hat. Aber ein knappes Jahr lang kann sich der Sohn eines früheren Profi-Fußballers das durchaus leisten: Nachdem er mit konventionelleren Geschäften nur mäßige Erfolge erzielte, ist er nun Boss der Dealerbande „Chemical Love“.

Drogenlager in der Südpfalz

Die bietet ab Mai 2105 ihr Rauschgift im Internet feil, wird so deutscher Marktführer und scheffelt Millionen – bis die Ermittler zuschlagen. Im April 2016 stürmen sie das Haus eines Familienvaters im südpfälzischen Rülzheim. Denn dieser Handlanger ist der Lagerverwalter der Online-Dealer: Für steuerfreie 2000 Euro monatlich verwahrt er in seinem Keller die Drogen, die er dann in Päckchen steckt und an Besteller verschickt. Weshalb Landauer Richter ihn im Juni 2017 zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilen. Doch vor allem geht es in diesem Prozess um den Fußballer-Sohn mit dem teuren Lebenswandel.

Der junge Mann mit dem Spitznamen „Chino“ gilt als der Chef der Bande, schließlich soll er ihre Einnahmen kontrolliert haben. Dabei mussten die Kunden ihre Rechnungen für ihre Rauschgift-Päckchen in der Online-Währung Bitcoin begleichen. Womit die Zahlungen in ein virtuelles Vermögensdepot flossen, das nicht einfach wie ein traditionelles Bankkonto einem Inhaber zugeordnet werden kann. Doch die Ermittler haben bei ihrem Hauptverdächtigen einen Computer gefunden, der verräterische Einblicke gewährt.

Kein Zugriff aufs Vermögen

Denn auf ihm ist ein Programm installiert, über das sie ins Bitcoin-Konto der Online-Dealer hineinschauen können. Nur einkassieren können sie diesen Schatz nicht, dazu fehlt ihnen das Passwort. Der Fußballer-Sohn wiederum beteuert: Er sei gar nicht der eigentliche „Chemical Love“-Chef, es gebe noch einen mysteriösen Oberboss. Und während er im Gefängnis auf den Beginn seines Landauer Prozesses wartet, passiert etwas, was diese Behauptung zu bestätigen scheint: Irgendjemand greift ins virtuelle Konto und lässt fast ein Drittel des Vermögens verschwinden.

Doch als Beweis für die Existenz des großen Unbekannten lassen die Strafverfolger diese Transaktion nicht durchgehen, sie sagen: „Chino“ kann sie auch aus der Haft heraus veranlasst haben. Indem er jemandem den Code verraten oder mit einem ins Gefängnis geschmuggelten Smartphone gleich selbst auf das Konto zugegriffen hat. Also verdonnern ihn die Südpfälzer Richter nicht nur zu fast 15 Jahren Haft. In ihrem Urteil schreiben sie auch fest: Er schuldet dem Staat zum Beispiel einen vom Drogengeld bezahlten Maserati, der spurlos verschwunden ist.

Schuldenstand korrigiert

Doch vor allem hat er seine Bitcoin-Beute herauszurücken, deren Gegenwert die Südpfälzer Juristen auf zehn Millionen Euro beziffern. In diesem Punkt allerdings fährt ihnen nachträglich der Bundesgerichtshof in die Parade, weshalb „Chino“ gut zwei Jahre später in Landau noch einmal vor neuen Richtern steht. Die ändern zwar nichts mehr an seiner Strafe, aber an seinem Schuldenstand: In amtlicher Währung soll er nur mehr 1,5 Millionen Euro verjubelte Beute bezahlen. Und das Online-Depot wird nun einfach in seiner virtuellen Form als beschlagnahmt eingestuft.

Theoretisch könnte die rheinland-pfälzische Finanzministerin ihren Haushalt nun also mit einem Internet-Schatz aufpolieren, der – weil der Kurs der Digitalwährung stark gestiegen ist – jetzt gut 20 Millionen Euro wert ist. Doch daraus wird wohl nichts. Auf RHEINPFALZ-Anfrage hin teilt die für den Fall zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz mit: Ende 2019 und mithin kurz nach dem endgültigen Landauer Urteil ist das Konto nahezu vollständig geleert worden. Aber aufgegeben haben die Strafverfolger das Vermögen trotzdem noch nicht ganz.

Jetzt geht es um Geldwäsche

Also halten sie geheim, was sie über die Transaktion herausgefunden haben. Und wen sie für diesen dreisten Griff ins Online-Depot verantwortlich machen: Um die Geldwäsche-Ermittlungen seiner Cybercrime-Experten nicht zu gefährden, gibt sich der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer zugeknöpft. Doch er lässt erkennen: Grundlegend neue Erkenntnisse zum „Chemical Love“-Komplex sind nicht mehr aufgetaucht. Weshalb seine Leute wohl davon ausgehen müssen, dass der inhaftierte „Chino“ zum zweiten Mal Vermögen verschwinden ließ.

Dafür zur Rechenschaft gezogen würde er allerdings noch nicht einmal, wenn sie ihm das auch tatsächlich nachweisen könnten. Denn es geht um Gewinne aus illegalen Geschäften, für die er ohnehin schon büßt.

Würde er ihretwegen erneut verurteilt, würde das als Doppelbestrafung gelten. Und die ist verboten. Juristisch komplizierter ist hingegen die Frage, ob „Chino“ dem Staat nun doch wieder den Gegenwert seines Depots in amtlicher Währung schuldet. Und vom Kurs welchen Stichtags auszugehen wäre, falls deshalb Bitcoins in Euro umzurechnen wären.

Generalstaatsanwalt Brauer sagt: „Die Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Abschöpfung von Bitcoins sind in der Rechtsprechung noch weitgehend ungeklärt.“ Ganz genau lässt sich daher nur sagen, welche Summe in dem virtuellen Depot jetzt noch zurückgeblieben ist – und problemlos in den Landeshaushalt einfließen könnte, falls die Ermittler doch noch irgendwann ans für den Zugriff nötige Passwort kommen: Es sind exakt 0,00106589 Bitcoins. Macht nach aktuellem Kurs so um die 50 Euro.