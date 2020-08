Mainz (dpa/lrs) - Das Förderprogramm für die von der Corona-Pandemie getroffenen Jugendherbergen und Familienferienstätten in Rheinland-Pfalz stößt der Landesregierung zufolge auf starke Nachfrage. Bisher seien 5,2 Millionen Euro an Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb ausgezahlt worden, teilte das Jugend- und Familienministerium in Mainz am Donnerstag mit. Das Programm war Anfang Mai mit einem Volumen von neun Millionen Euro zur Existenzsicherung aufgelegt worden.

«Ich bin sehr froh, dass bereits 42 von 180 Einrichtungen finanziell unterstützt werden konnten, darunter der Landesverband der Jugendherbergen für die 34 Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz», sagte Jugend- und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne). Von den bisher bewilligten 5,2 Millionen Euro waren demnach 4,8 Millionen Euro für die Jugendherbergen bestimmt.

Dem Ministerium zufolge zeigen sich die Folgen der Pandemie bei Jugendherbergen und anderen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe besonders drastisch. «Wir haben es hier nicht mit Einrichtungen zu tun, die primär für den Tourismus gedacht sind, sondern es sind soziale Freizeit- und Begegnungseinrichtungen», sagte Spiegel einer Mitteilung zufolge. «Sie haben eine pädagogische Zielrichtung.»