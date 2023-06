Bei einer Übung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in der Pfalz trainieren Soldaten aus mehreren Ländern am Dienstag die Notfallbehandlung von Verletzten. Die sogenannte Krisenreaktionsübung «Saber Guardian 23 Hospex» richtet sich demnach besonders an Luftlandekräfte.

Eine US-Maschine fliegt bei der heutigen Übung die “Kranken und Verletzten” aus Rumänien nach Ramstein. Das Flugzeug startete, später als geplant, gegen 14.30 Uhr in Rumänien und soll gegen 17.30 Uhr in der Westpfalz landen. Die Passagiere werden dann aus der Maschine geholt und in Rettungsfahrzeuge verladen. Dann geht es am Abend im Konvoi von der Airbase zum US-Krankenhaus in Landstuhl. Ob der Konvoi mit Blaulicht und Martinshorn fährt, obliegt den für die Begleitfahrzeuge Verantwortlichen. Eine zweites Flugzeug, das heute ebenfalls an der Übung teilnehmen sollte, ein polnisches, fällt aus unbekannten Gründen aus. «Saber Guardian 23 Hospex» ist den Organisatoren zufolge ein medizinisch ausgerichteter Teil der multinationalen Übung «Defender 23» in Europa.