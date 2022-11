Zum Wochenende wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland trockenes und meist heiteres Wetter erwartet. Am Freitagvormittag sollen sich Nebelfelder zunächst teils hartnäckig halten, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen in Offenbach mitteilte. Im Lauf des Tages soll der Himmel demnach etwas auflockern, dazu werden Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad erwartet. Für die Nacht zu Samstag erwarten die DWD-Meteorologen erneut Nebel. Die Temperaturen sollen auf 5 bis -1 Grad sinken, verbreitet ist mit Bodenfrost zu rechnen.

Offenbach (dpa/lrs) - Auch am Samstag soll sich der Nebel laut DWD-Prognose eher zögerlich auflösen. Ab Mittag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad. Am Sonntag ist es nach DWD-Vorhersage meist bewölkt, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. In den Nächten werden weiterhin Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet, gebietsweise kann es Bodenfrost geben.

DWD-Vorhersage