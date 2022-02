Offenbach (dpa/lre) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland können die Temperaturen am Dienstag knapp zweistellig werden. Im Tagesverlauf wird es meist stark bewölkt, während im Eifelumfeld Auflockerungen möglich sind teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Örtlich falle etwas Regen. In Bergland seien vereinzelt stürmische Böen zu erwarten, die am Abend nachlassen sollen. Es werde sehr mild bei Temperaturen zwischen acht und elf Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibe es weiterhin stark bewölkt, jedoch überwiegend trocken. Vereinzelt könne sich Nebel bei Tiefstwerten zwischen sechs und drei Grad bilden.

Auch am Mittwoch halte die starke Bewölkung zunächst an. Vereinzelt werde es neblig-trüb, meist bleibe es in den Ländern jedoch trocken. Von Süden könne es im Tagesverlauf längere Sonnenphasen geben. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 8 bis 13 Grad.