Am Donnerstag werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland sehr milde Temperaturen von bis zu elf Grad und viele Wolken erwartet. Zudem wird es teils neblig-trüb und es kommt zeitweise zu leichtem Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Freitag bleibe das Wetter zunächst ähnlich, aber gegen Nachmittag ist mit von Nordwesten aufziehendem Regen zu rechnen - auch Gewitter sind dabei nicht ausgeschlossen. Gegen Abend kann es laut DWD in der Eifel schneien.

In der Nacht zum Samstag könne es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Südosten zu Schneeregen kommen, im Bergland zu Schnee.

Am Samstag sei es tagsüber wechselnd bewölkt, teilweise mit Regen- und Schneeschauern. Vielerorts bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Am Nachmittag kommt es laut DWD teilweise sogar zu längeren sonnigen Abschnitten bei fünf bis neun Grad.