Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet bis zur Wochenmitte weiter milde Temperaturen. Bei Höchstwerten bis 18 Grad gibt es am Dienstag viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Mittwoch steigen demnach die Temperaturen leicht auf bis zu 21 Grad. Nach einem heiteren Morgen verdichten sich die Wolken, abends kann es Schauer geben.

Am Donnerstag bleibt der Himmel laut DWD-Prognose bewölkt. Es werden Regen und auch gewittrige Schauer erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad.

