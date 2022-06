Aufsteiger SV Elversberg hat Tobias Mißner als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga verpflichtet. Der 22 Jahre Linksverteidiger wechselt vom Südwest-Regionalligisten FSV Mainz 05 II zu den Saarländern, bei denen er am Mittwoch einen Vertrag bis zum Sommer 2024 unterschrieb. «Tobias wird unseren Kader sehr gut ergänzen und in der Gesamtheit weiter verstärken», sagte SVE-Sportdirektor Ole Book zu dem Transfer.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Vereinsmitteilung