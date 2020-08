Offenbach (dpa/lrs) - Temperaturen am Morgen teils um zehn Grad, Nebel und immer wieder Schauer: Die letzten Tage des meteorologischen Sommers zeigen sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland von ihrer grauen und ungemütlichen Seite. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem am Nachmittag Regen und Gewitter und «auch die neue Woche startet durchwachsen und mutet zunächst eher herbstlich an», sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Ursache dafür ist Tief «Lynn», das zwar allmählich zum Baltikum zieht - doch seine Kaltfront über Deutschland hält sich. Daher liegen die Höchsttemperaturen in den kommenden Tagen zwischen 16 und 21 Grad. Im der Hocheifel sind es 17 Grad. Auch zum meteorologischen Herbstanfang am Dienstag (1. September) ändert sich nicht viel: Es bleibt bei einem kühlen Mix aus Wolken, Schauern und Nebel.