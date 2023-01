Frankenthal (dpa/lrs) - Ein 33 Jahre alter Mann hat in der Innenstadt von Frankenthal seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen. Nach Auskunft der Polizei wurde die 25-Jährige, die getrennt von ihrem Mann lebte, nach der Tat am Montag verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst, wurde aber bei einer Fahndung festgenommen. Zum Motiv und den Hintergründen des Angriffs sowie der Schwere der Verletzungen des Opfers machte ein Polizeisprecher keine Angaben.

PM