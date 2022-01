Berlin (dpa) - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat bestürzt auf die tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz reagiert. Er sprach am Montag in Berlin den Familien und den Kolleginnen und Kollegen der Getöteten sein Beileid und sein Mitgefühl aus. Er wolle dies mit einem Wort des Dankes an die Polizei verbinden, sagte Merz: «Sie tun jeden Tag für unser Land, für diese Gesellschaft, für die Menschen in Deutschland Ihren Dienst. Und wie wir in solchen Augenblicken feststellen müssen, ist dieser Dienst nicht ohne Gefahr. Herzlichen Dank dafür, dass Sie auch an einem so schweren Tag wie heute Ihre Arbeit tun.»

Bei einer Verkehrskontrolle waren am frühen Morgen im Kreis Kusel in der Pfalz eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Kommissar erschossen worden. Die Täter sind auf der Flucht.