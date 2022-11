An den Ermittlungen gegen die extremistische Chatgruppe, die unter anderem eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll, war die Landesstelle gegen Terror in Koblenz beteiligt. Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) und der scheidende Koblenzer Generalstaatsanwalt, Jürgen Brauer, wollen an diesem Donnerstag (10.00) in Mainz eine Zwischenbilanz der Arbeit der Ermittlungsbehörde vorstellen. Anlass ist das fünfjährige Bestehen der Ermittlungsbehörde.

Mainz (dpa/lrs) - Die Zentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus befasst sich außerdem mit Hass im Internet und dem verbotenen „Z“-Zeichen im Kontext des Ukraine-Krieges. Bei Terrorismus- und Staatsschutzdelikten ist sie zudem für das benachbarte Saarland zuständig.