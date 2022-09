In einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in der Eifel sind Teile eines menschlichen Skeletts gefunden worden. Ein Mann habe in einem Keller des unbewohnten Areals in Üttfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm nach einer entlaufenen Katze gesucht, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe dabei am vergangenen Mittwochabend die Knochen entdeckt. Sowohl die Identität der oder des Toten als auch die Todesumstände sind bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Üttfeld/Trier (dpa/lrs) - Pressemitteilung