Mainz/Alzey (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz haben zahlreiche Menschen den Sieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bei der Präsidentenwahl gefeiert. In Mainz kam es im Stadtgebiet am Sonntag zu zahlreichen Autokorsos, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mit etwa 100 Fahrzeugen gab es die größte Zusammenkunft im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim. Auch in Alzey waren schätzungsweise 100 Menschen mit 50 Autos unterwegs gewesen. Die Treffen verliefen friedlich. In den Städten Trier und Kaiserslautern kam es dagegen laut Polizei nicht zu größeren Feierlichkeiten.

Pressemitteilung Polizei