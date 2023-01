Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Koblenzer Wohnhaus ist ein Mensch gestorben. Ein weiterer Bewohner konnte am Mittwochmorgen leicht verletzt aus einer Nachbarwohnung gerettet werden, wie ein Sprecher der Polizei in Koblenz mitteilte. Ob es sich bei dem Toten um einen Mann oder eine Frau handelte, war von der Polizei zunächst nicht zu erfahren. Auch warum das Feuer im vierten Stock des Wohnhauses mit Büroräumen ausbrach, war noch unklar. Es gab nach Angaben des Polizeisprechers eine Verpuffung.