Bei einem Dachstuhlbrand ist ein Mehrfamilienhaus in Neuerburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) stark beschädigt worden. Die Bewohner verließen das brennende Haus in der Nacht auf Sonntag selbstständig, wie die Polizeiinspektion Bitburg am Sonntag mitteilte. Ein Ersthelfer kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr verhinderte den Angaben zufolge, dass der Brand auf andere Gebäude übergriff und brachte die Flammen unter Kontrolle.

Neuerburg (dpa/lhe) - Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr ist das Gebäude einsturzgefährdet und bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Die evakuierten Bewohner kamen vorübergehend in einem Hotel in der Nähe unter, wie es hieß. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.

PM