Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in Saarbrücken vier Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, als ein Rettungswagen im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. In einem Kreisel stieß der Rettungswagen mit einem anderen Auto seitlich zusammen. Dadurch kippte das Einsatzfahrzeug zur Seite. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, zwei von ihnen kamen in Krankenhäuser.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Pressemitteilung