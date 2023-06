Bei einem Auffahrunfall innerhalb einer Gruppe von Motorradfahrern sind drei Menschen verletzt worden. Ein Motorradfahrer habe am Sonntagvormittag vor einer roten Ampel in Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) an der Mosel nicht rechtzeitig gebremst und sei auf ein anderes Motorrad geprallt, dass dadurch auf ein weiteres geschoben worden sei, teilte die Polizei mit. Die drei Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden, insgesamt war die Gruppe mit sechs Motorrädern unterwegs.

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Schwerverletzt wurde ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag bei Schwalbach-Elm (Landkreis Saarlouis) im Saarland, wie die Polizei mitteilte. Der 31-Jährige war demnach vermutlich zu schnell unterwegs und geriet in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Auch er wurde ins Krankenhaus gebracht.

