Kaiserslautern/Ludwigshafen/Mainz (dpa/lrs) - Schnee und glatte Straßen haben in Rheinland-Pfalz am Sonntag zu mehreren Unfällen geführt. Für eine solche Wetterlage sei es aber eine gute Bilanz, sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern. Bis zum Sonntagvormittag seien im Polizeipräsidium 19 witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert worden. Dabei seien zwei Menschen leicht verletzt worden und es sei ein Sachschaden von insgesamt 68 000 Euro entstanden.

Die Polizei in Ludwigshafen berichtete von acht witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit insgesamt 30 000 Euro Schaden. Verletzt wurde demnach niemand. In Mainz war die Lage „völlig unauffällig“, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch in Trier und Koblenz blieb es laut Polizei ruhig auf den Straßen.