Nachdem der Schmuck- und Golddiebstahl in Millionenhöhe in Idar-Oberstein am Mittwochabend Thema bei der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» war, sind insgesamt 13 Hinweise bei der Polizei eingegangen. «Ob uns damit jetzt der große Durchbruch zur Aufklärung des Falls gelingt, ist noch nicht sicher», erklärte ein Sprecher am Donnerstagmorgen. Die Ermittler waren demnach dabei, die Anrufe möglicher Zeugen auszuwerten. Die Fahnder veröffentlichten außerdem vergangene Woche Fotos der maskierten Täter aus einer Überwachungskamera sowie Aufnahmen der Beute, der Transportbehälter und anderer Gegenstände. Daraufhin seien ein paar der Hinweise schon vor der ZDF-Sendung eingegangen.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Unbekannte waren am Abend des 7. Dezember 2022 in das Gebäude einer Werttransportfirma eingebrochen und hatten Schmuckstücke, Edelsteine, Goldbarren und -münzen gestohlen. Zunächst waren die Ermittler von einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro ausgegangen, mittlerweile ist von einem Millionenwert die Rede. Den Angaben zufolge zerstörten und beschädigten die Täter Überwachungskameras an der Außenseite des Gebäudes. Bei den Ermittlungen sicherten die Fahnder später Aufnahmen einer Überwachungskamera. Die Täter lösten den Alarm des Sicherheitssystems aus, konnten jedoch fliehen, bevor die Polizei kam.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlungen führen, haben die Staatsanwaltschaft und die geschädigte Werttransportfirma eine Belohnung von insgesamt 22.500 Euro ausgelobt. Für Menschen, die sich vertraulich an die Ermittler wenden wollen, wurde ein «Vertrauenstelefon» unter der Rufnummer +49 152 28854968 für Mitteilungen ohne Angaben der Identität eingerichtet.

