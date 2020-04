Lambrecht/Edenkoben (dpa/lrs) - Sieben mutmaßliche Drogendealer sind in der Südpfalz nach Durchsuchungen vorläufig festgenommen worden. In Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) und Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) wurden am Donnerstag acht Objekte durchsucht, darunter ein Hotel, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Freitag in Frankenthal mitteilte. Die Kriminalpolizei Neustadt habe zehn Kilogramm Marihuana und 200 Gramm Amphetamin sichergestellt.

Im Fall eines Beschuldigten lag Ströber zufolge ein Haftbefehl vor. Drei der Festgenommenen sollten im Laufe des Freitags dem Haftrichter vorgeführt werden, die drei übrigen kamen wieder auf freien Fuß. Gegen die Gruppe werde seit 2019 wegen Geldwäsche sowie dem gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal weiter mit. Bei den Durchsuchungen waren insgesamt 150 Beamte im Einsatz.