Trier (dpa/lrs) - Bei einem Brand mehrerer Fahrzeuge in Trier ist am Mittwoch ein hoher Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus, wie die Polizei in Trier am Mittwoch mitteilte. In einer Tiefgarage brannten demnach ein Auto und ein Motorroller gänzlich aus, ein weiteres Auto wurde beschädigt. Auf einer Ladefläche eines Lastwagens in der Nähe der Tiefgarage habe es ebenfalls gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Mitteilung Polizei