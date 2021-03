Boppard (dpa/lrs) - In und bei Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist es am Samstag wegen Sturmböen zu mehreren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr gekommen. Bäume sind umgestürzt, Äste abgebrochen und auf die Straße geweht und Dachziegel heruntergefallen, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Verletzt wurde aber niemand. Die Behinderungen konnten demnach zügig beseitigt werden. Wie hoch der Schaden war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-813942/2