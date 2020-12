Ludwigshafen (dpa/lrs) - Gleich mehrere Brände in Rheinland-Pfalz haben in der Nacht zu Freitag für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Nach einem Feuer in einer Wohnung in Ludwigshafen wurde ein Mann von Einsatzkräften gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Fünf andere Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, als die Wohnung in der dritten Etage des mehrgeschossigen Gebäudes in Brand stand.

Ein Feuer in einer Schreinerei in Bodenbach im Landkreis Vulkaneifel hat rund 80 Feuerwehrkräfte auf den Plan gerufen. Die Löscharbeiten der gegen 3 Uhr gemeldeten Flammen sollten laut Angaben eines Polizeisprechers noch einige Stunden andauern. Verletzte gab es demnach nicht. In Speyer wurden Einsatzkräfte gegen 4 Uhr zu einem Feuer in einem Ladengeschäft gerufen. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe dauerten in allen drei Fällen weiter an.