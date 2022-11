Ober-Hilbersheim (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß von mehreren Fahrzeugen im Landkreis Mainz-Bingen sind drei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, missachtete ein 60-jähriger Autofahrer wohl an einer Kreuzung in Ober-Hilbersheim die Vorfahrt und prallte daraufhin mit dem Fahrzeug eines 36-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden daraufhin gegen ein drittes, stehendes Auto geschleudert. Dessen 50 Jahre alte Fahrerin sowie die beiden anderen Autofahrer mussten zu Behandlungen in Krankenhäuser gebracht werden. Lebensgefahr lag laut Polizeiangaben nicht vor. Alle drei Autos waren fahrunfähig nach dem Unfall und mussten abgeschleppt werden.

