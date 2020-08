Rennerod/Montabaur (dpa/lrs) - Eine Serie brennender Autos im Westerwaldkreis beschäftigt die Polizei. Wie die Ermittler am Dienstag in Montabaur mitteilten, wurden seit Anfang August fünf Autos in Rennerod angezündet. Die Beamten gehen davon aus, dass alle Brände vom selben Täter gelegt wurden. Außerdem seien ein Anhänger und ein weiteres, nahe parkendes Auto durch Feuer beschädigt worden. Insgesamt sei ein Schaden von etwa 120 000 Euro entstanden. Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein und sucht nach Zeugen.