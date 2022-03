In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Unterstützungsangebote für die Betreuung von pflegebedürftigen Menschen gestiegen. Die Zahl habe sich innerhalb von zweieinhalb Jahren mehr als verdoppelt, teilte das Sozialministerium in Mainz am Donnerstag mit. Über die Hälfte der insgesamt 1000 Angebote beziehen sich auf Hilfe im Haushalt, 330 auf die Betreuung und Begleitung der zu pflegenden Menschen. Zudem gibt es über 120 Betreuungsgruppen. Mit diesen Angeboten sollen Angehörige entlastet und ambulante Pflegedienste ergänzt werden.

