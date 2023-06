Im April haben deutlich mehr Touristinnen und Touristen in Rheinland-Pfalz übernachtet als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Gäste stieg im Vergleich zum April 2022 um zwölf Prozent auf rund 742.000 an, wie das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz am Dienstag mitteilte. Die Gäste buchten 1,9 Millionen Übernachtungen, ein Plus von rund neun Prozent zum Vorjahresmonat. Die Angaben basieren auf ersten vorläufigen Berechnungen.

Bad Ems (dpa/lrs) - Bereits in den ersten drei Monaten des Jahres waren die Gäste- und Übernachtungszahlen im Bundesland gestiegen. Im ersten Quartal kamen laut Statistikern 1,2 Millionen Menschen nach Rheinland-Pfalz. Das waren demnach knapp 38 Prozent mehr als im ersten Quartal 2022.

