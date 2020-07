Nochmal mehr Arbeitslose und nochmal mehr Anzeigen von Kurzarbeit - auch im Juli belastet die Corona-Krise den rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt - auch beim Abschluss von Azubi-Verträgen sorgt die Pandemie für Unsicherheiten. Doch es gibt positive Zeichen.

Koblenz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz in der Corona-Krise hat sich im Juli fortgesetzt. Allerdings gehe es nicht mehr so stark nach oben wie in den vergangenen Monaten, teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Saarbrücken am Donnerstag mit. Weitere Hoffnungsschimmer: Die Anzeigen für Kurzarbeit sind zwar weiter auf einem hohen Niveau, ihre Zahl war aber zumindest in den letzten Wochen rückläufig. Die Zahl der offenen Stellen liegt deutlich unter der des Vorjahres, aber immerhin über dem Wert vom Vormonat Juni.

Insgesamt waren im Juli in Rheinland-Pfalz 128 800 Menschen ohne Job und damit 2300 mehr als im Juni sowie 28 200 mehr als im Juli 2019. Die Arbeitslosenquote kletterte von 5,6 Prozent im Juni auf 5,7 Prozent, vor einem Jahr lag sie noch bei 4,5 Prozent.

Zwischen Westerwald und Pfalz meldeten sich im Juli 9600 Frauen und Männer neu arbeitslos, nochmal über elf Prozent mehr als im Vormonat. Seit Jahresbeginn beläuft sich ihre Zahl auf ungefähr 80 500, ebenfalls elf Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig fanden im Juli 7400 Personen den Weg zurück in die Erwerbstätigkeit, ein Prozent weniger als im Juni. Seit Jahresbeginn sind es 51 100 - 9,5 Prozent weniger als ein Jahr davor. Die Zahl der offenen Stellen lag mit 28 400 im Juli ein Drittel unter dem Stand von vor zwölf Monaten.

Kurzarbeit haben in der Corona-Pandemie laut Agentur bislang 41 100 rheinland-pfälzische Betriebe für über 472 000 Beschäftigte angemeldet. Das heißt aber nicht, dass alle die Kurzarbeit auch umgesetzt haben. Hochrechnungen liegen nun für den April vor, in dem Monat galt Kurzarbeit in 29 000 Betrieben im Land für rund 213 100 Mitarbeiter.

Junge Menschen auf dem Sprung ins Berufsleben haben trotz der Corona-Krise recht gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz, etwa 10 000 gemeldete Stellen sind noch nicht vergeben, dem stehen 7100 Bewerber ohne Azubiplatz gegenüber. «Sowohl auf Seiten der Unternehmen wie auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern gibt es in diesem Jahr pandemiebedingt Unsicherheiten, die dazu führen, dass Entscheidungen geschoben werden», sagte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Agentur für Arbeit, Heidrun Schulz. Sie ermutigte, den endgültigen Schritt hin zu einem Vertragsabschluss bald zu gehen.