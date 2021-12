Zum Jahresende hat das Bildungsministerium die Förderung von Ausbaumaßnahmen in sieben Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz mit rund zwei Millionen Euro bewilligt. Davon profitieren Einrichtungen in Mainz, Worms, Stromberg im Hunsrück, Irsch im Naturpark Saar-Hunsrück, Laubenheim an der Nahe sowie Rehe und Nister-Möhrendorf im Westerwald, wie das Ministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte. Mit Mitteln des Bundes und des Landes wurde der Kita-Ausbau 2020 und 2021 mit insgesamt mehr als 60 Millionen Euro unterstützt.

Mit den jetzt zusätzlich bewilligten Maßnahmen entstehen 155 neue Kita-Plätze. „Während der Corona-Pandemie hat sich erneut gezeigt, wie relevant die Kindertagesbetreuung für die gesamte Gesellschaft ist“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). „Kinder brauchen Bildung, Erziehung und Betreuung, aber auch die Kita als Ort des sozialen Miteinanders.“ Eine Fachkräfte-Kampagne soll sicherstellen, dass in den Kitas genug qualifiziertes Personal zur Verfügung steht.