Koblenz (dpa/lrs) - Der ADAC ist im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz wieder zu mehr Einsätzen bei Autopannen gerufen worden. Im Schnitt seien die Helfer 529 Mal pro Tag ausgerückt, das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,5 Prozent, teilte der ADAC Mittelrhein in Koblenz mit. Der pannenreichste Tag war der 10. Februar mit mehr als doppelt so vielen Einsätzen wie üblich. Am häufigsten bereitete die Batterie Probleme, gefolgt vom Motor. Den Grund für die gestiegene Zahl an Einsätzen sieht der ADAC an dem im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Verkehrsaufkommen. Auch deutschlandweit gab es ein Plus, und zwar von 3,1 Prozent.