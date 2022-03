Immer mehr Menschen kommen aus anderen Bundesländern zu ihrem Arbeitsplatz nach Rheinland-Pfalz. Die Zahl der Einpendler lag im vergangenen Jahr bei knapp 194.700 Beschäftigten, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Im Jahr davor pendelten demnach noch 5,5 Prozent weniger Menschen nach Rheinland-Pfalz. Die meisten Einpendler seien aus Hessen gekommen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Auch die Zahl derjenigen, die zum Arbeiten aus Rheinland-Pfalz in andere Bundesländer reisten, ist den Angaben nach gestiegen: Rund 337.000 Menschen pendelten 2021 aus Rheinland-Pfalz zu ihrem Arbeitsplatz in einem anderen Bundesland. Das seien drei Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Auspendler arbeiteten den Angaben zufolge in den benachbarten Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Saarland.