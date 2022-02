Mainz (dpa/lrs) - Angesichts immer höherer Infektionszahlen ist inzwischen auch die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten ins Krankenhaus in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz ermittelte am Mittwoch eine Hospitalisierungsinzidenz von 6,24. Dies ist der höchste Wert seit Anfang September vergangenen Jahres - damals begann die Behörde, die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner regelmäßig zu veröffentlichen. Am Dienstag lag diese Inzidenz bei 5,80.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen stieg am Mittwoch von 1137,4 auf den Höchststand von 1144,5. Die Gesundheitsämter registrierten 9476 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr).

Die Zahl der gleichzeitig infizierten Menschen stieg damit auf 137.062. Registriert wurden auch elf weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten an einem Tag, insgesamt sind es nun 4852.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Mittwoch in der Stadt Worms mit 1820,1. Danach folgten die Kreise Kaiserslautern (1634,7), Germersheim (1506,9) und Bad Kreuznach (1463,3). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 582,0 im Kreis Kusel.