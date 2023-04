Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Energiekrise trifft nicht nur die Gasversorgung, auch andere Zweige der Energiewirtschaft bekommen Probleme. Beispiel Müllverbrennung: Die Betreiber der beiden Anlagen in der Pfalz, die in Pirmasens und Ludwigshafen stehen, müssen sich Gedanken um ihren Nachschub machen. Nicht an Müll – sondern an einer Chemikalie, der an entscheidender Stelle zum Einsatz kommt.

In der Pfalz wird an zwei Stellen Müll zur Energiegewinnung verbrannt: In der Müllverbrennungsanlage (MVA) in Pirmasens-Fehrbach, die von dem Privatanbieter EEW Energy from Waste betrieben