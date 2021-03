Mainz (dpa/lrs) - Der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz muss wegen steigender Corona-Neuinfektionen möglicherweise in einigen Kommunen und Kreisen von Montag an wieder schließen und zum Termin-Shopping zurückkehren. Die landesweite Inzidenz hatte am Donnerstag erstmals wieder den entscheidenden Wert von 50 knapp überschritten (50,7). Wenn die landesweite Inzidenz auch am Freitag und Samstag über 50 liegt, müssten die Kommunen mit 50er-Inzidenzen die seit Montag gültigen Lockerungen zurücknehmen, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei am Donnerstag in Mainz auf Anfrage. Sollten die landesweiten Zahlen wieder unter 50 sinken, kann der Handel aber unter den gültigen strengen Auflagen offen bleiben.

„Liegt die Sieben-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50, greifen Sicherheitsmechanismen“, erläuterte der Sprecher der Staatskanzlei die Regelung. Dies war nach der Video-Schalte der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in der vergangenen Woche so entschieden worden.

Für den Einzelhandel heißt das Termin-Shopping. Dabei gilt: Ein Kunde auf 40 Quadratmetern mit Terminvereinbarung und Kontaktverfolgung. Möglich seien zudem wieder Einschränkungen in Wirtschaft, Kultur und Sport, sagte der Sprecher der Staatskanzlei. „Einzelheiten werden von den jeweilig betroffenen Kommunen in Allgemeinverfügungen geregelt.“

Eine entsprechende Muster-Allgemeinverfügung, die als Grundlage für eine schnelle Reaktion auf das Infektionsgeschehen genutzt werden könne, sei bereits an die Kommunalen Spitzenverbände zur Weitergabe an die Kommunen übersandt worden.

